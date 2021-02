Il t.o. tedesco Fti punta sul Mediterraneo per l'estate

di Oriana Davini

Un piano ambizioso per l'estate 2021, con il Mediterraneo al centro: è la strategia svelata da Fti, t.o. tedesco che punta a inserire a scaffale il Sud Europa nei mesi caldi.

Grecia, Spagna, Turchia e Italia sono nel mirino dell'operatore: la speranza, riporta fvw.de, è di vedere le prenotazioni cresce da Pasqua in avanti, insieme alla campagna vaccinale.



Il programma estivo anticipato dall'a.d. Ralph Schiller include proposte in 120 paesi del mondo, con disponibilità alberghiere aumentate in Grecia, Maiorca, Tunisia e Bulgaria e un vasto programma di collegamenti aerei a supporto. Tra questi, 53 voli a settimana da Düsseldorf, Francoforte, Lipsia e Monaco alla volta di Lamezia Terme, Rodi, Kos, Corfù, Egitto, Maiorca, Fuerteventura e Agadir.



Il manager si aspetta un allentamento delle restrizioni di viaggio in Egitto, Canarie, Baleari e Dubai, oltre che nell'Oceano Indiano.