In Germania t.o. e agenzie vendono test Covid ai propri clienti

di Oriana Davini

Pacchetti vacanza inclusivi di test Covid-19 o test venduti direttamente in agenzia: è l'iniziativa intrapresa in Germania da t.o. e adv in collaborazione con laboratori sanitari specializzati, per provare a stimolare la domanda anche in uno scenario difficile come quello attuale.

Del resto, destinazioni fondamentali per il mercato tedesco come Canarie e Grecia richiedono un test PCR negativo a chi arriva dalla Germania. E allora perché insieme al viaggio non vendere anche il test?



Test rapidi prepartenza

Tui, per esempio, offre ai clienti test rapidi antigenici direttamente a casa: basta ordinare i kit al t.o. una decina di giorni prima della partenza e fare una breve videochiamata con il personale medico prima di eseguire il test a casa. Il risultato arriverà direttamente a casa.



Lo stesso fanno DER Touristik e Schauinsland-Reisen: anzi, DER Reisebüro, rete di adv del Gruppo, ha iniziato a vendere al pubblico i test PCR direttamente nei propri 500 punti vendita in Germania.



Gruppo FTI

Diverso l'approccio del Gruppo FTI, che offre test rapidi alle Canarie in collaborazione con i medici locali. All'arrivo, i passeggeri vengono trasferiti in un centro apposito per eseguire il test: il risultato arriva nel giro di mezz'ora e nel caso sia negativo, i viaggiatori proseguono alla volta del loro hotel.