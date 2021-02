Celebrity Cruises: dal 2022 ripartono le crociere in Australia e Nuova Zelanda

Celebrity Cruises ha annunciato il ritorno di Celebrity Eclipse in Australia e Nuova Zelanda per la stagione 2022-23, con una serie di itinerari da 5 a 18 notti che porteranno i clienti a scoprire l’Australia per raggiungere poi le destinazioni tropicali del Pacifico meridionale.

Da settembre 2022 ad aprile 2023, con partenze sia da Sydney che da Auckland, i 19 diversi itinerari includeranno anche nuove esperienze a tema, come la ‘Fuga fra sole e spiaggia’, i ‘Classici enogastronomici’ e le ‘Fughe a cinque stelle’.

I tre temi consentono di immergersi totalmente nella cultura locale e offrono esperienze quali il pernottamento sotto le stelle a Cairns su un pontile privato che galleggia sopra la Grande Barriera Corallina o la degustazione dei vini durante il primo itinerario enogastronomico australiano fra Melbourne, Adelaide e Hobart.



Per rendere ancora più semplice la permanenza a bordo, wi-fi, bevande e costi di servizio sono sempre inclusi.

Il programma ‘Cruise with confidence’ di Celebrity offre cancellazioni flessibili e il miglior prezzo garantito.



I punti salienti della nuova stagione Down Under 2022-2023 di Celebrity includono una nuova opportunità per la notte a Hobart, Cairns e Adelaide; soggiorni più lunghi in porto con partenze alle 20 da destinazioni famose come Melbourne, Brisbane, Christchurch, Papeete e Maui; inserimento di Port Arthur, in Tasmania; ritorno del viaggio da Auckland alle Fiji; tre itinerari delle isole del Pacifico meridionale ; nuove crociere transpacifiche all'inizio e alla fine della stagione tra Honolulu e Sydney.