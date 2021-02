Un unico contenitore che mette a disposizione degli agenti di viaggi la piattaforma di formazione, il portale di marketing, il motore di prenotazione e la nuova piattaforma per il booking. Si chiama ‘Norwegian Central’ il nuovo portale commerciale con cui Norwegian Cruise Line intende supportare i partner nella vendita delle sue crociere.

Quattro sezioni in un unico portale

Tramite le quattro sezioni ‘Impara’, ‘Promuovi’, ‘Prenota’ e ‘Contattaci’ gli agenti di viaggi avranno a disposizione la piattaforma di formazione recentemente rinnovata Ncl University, il portale di marketing che può essere utilizzato per scaricare materiali e video promozionali in modo rapido e semplice, oltre all'accesso diretto al motore di prenotazione Book Norwegian, che consente ai dettaglianti non solo di creare nuove prenotazioni, ma anche di accedere a quelle già esistenti e fare il check-in online dei clienti.

È inoltre possibile accedere alla nuova piattaforma di prenotazione Ncl Air per prenotare pacchetti fly-cruise.



Il programma di formazione

Il programma di formazione online Ncl University (Nclu), rinnovato di recente, offre contenuti aggiornati e un programma di sconti con cui gli agenti possono risparmiare fino al 30% sulle loro prenotazioni private (abbinabili a promozioni in corso), raggiungendo i livelli di apprendimento successivi.



La sezione ‘Contattaci’, infine, stabilisce un collegamento diretto con il team di vendita Ncl e fornisce informazioni su eventi e webinar.



"Richiesta in forte aumento"

“Stiamo assistendo a una grande richiesta di crociere Ncl, fortunatamente già per quest'anno, ma anche per il 2022 e il 2023 - sostiene Kevin Bubolz, managing director Europe di Ncl -. Vogliamo offrire agli agenti i migliori strumenti possibili per soddisfare questa richiesta in maniera ancor più facile e snella. Con Norwegian Central abbiamo riunito tutti i nostri strumenti più importanti in un unico posto con un solo login".



Il nuovo catalogo

Nel Marketing Headquarters gli agenti troveranno il nuovo catalogo con tutti gli itinerari 2021-2023 nel mondo e in Europa, continente nel quale nei prossimi anni Ncl sarà più presente che mai con un totale di otto navi, mai così tante fino ad oggi.



Tra gli itinerari proposti le nuove crociere alle Isole Canarie da Lisbona, oltre a una selezione ancora più ampia di viaggi nel Mediterraneo o nel Nord Europa, esplorando il Mar Baltico e i fiordi. Il nuovo catalogo europeo è disponibile in italiano in versione digitale e scaricabile sul portale norwegiancentral.com.