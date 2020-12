Ncl presenta l’intrattenimento di Embark

di Gaia Guarino

Norwegian Cruise Line lavora oggi per viaggiare d'estate guardando con attenzione alle adv e arricchendo il panorama delle proprie offerte.

In attesa di potere ripartire, la compagnia si propone sul mercato con un programma di intrattenimento virtuale che permette di assaporare un po' dell'atmosfera che si vive a bordo. Da qui l'idea della docuserie 'Embark Ncl Spotlight', ovvero episodi disponibili online attraverso cui immergersi nella magia di uno spettacolo, le particolarità della cucina e ovviamente le innovazioni in arrivo nel prossimo futuro.



Il debutto è con ´The Choir of Man - Live From London' che già nella prima settimana ha attirato più di 500mila spettatori. Nel secondo episodio si volerà a Broadway, dove Ncl ha unito grandi nomi del mondo del musical per registrare un'esibizione unica nel suo genere.

Quella di Ncl è una risposta forte e positiva in un momento di difficoltà per arte e turismo.