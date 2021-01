Aeroviaggi punta all'espansione e chiama un nuovo manager

Aeroviaggi implementa il suo team e dà il benvenuto a Luca Di Persio, global cmo & revenue, manager già noto nel turismo in quanto ex del Gruppo Baglioni Hotels & Resorts.

Tale decisione aziendale si colloca in una più ampia strategia di espansione non solo verso l'estero (con strutture in nuove destinazioni) ma anche verso un posizionamento su un segmento di mercato medio-alto.



"Con l'ingresso di Luca, in Aeroviaggi viene creato per la prima volta il ruolo di global cmo & revenue", spiega il presidente Marcello Mangia a palermo.repubblica.it.



"Qualità e competenza sono elementi chiave che incarnano la filosofia Aeroviaggi e verso cui convoglieremo i nostri sforzi. Il posizionamento nella fascia medio-alta - conclude - rappresenta lo sbocco naturale di questa view e dei valori che interpretiamo". G. G.