di Isabella Cattoni

Guardare avanti e cominciare a mettere a punto una proposta di qualità per il 2021 , ancor più necessaria in un periodo come quello attuale: il presidente di Aeroviaggi, Marcello Mangia (nella foto), parte proprio da qui per annunciare la strategia che impegnerà l’operatore nei prossimi mesi. “Abbiamo avviato un’importante campagna di recruiting del personale scommettendo sulla prossima stagione. La campagna di assunzioni ha proprio l’obiettivo di partire per tempo, formando il nostro personale per offrire nel 2021 un prodotto di qualità”.

Negli ultimi sette anni, Aeroviaggi ha investito sulle strutture alberghiere con un piano di restyling del valore di circa 55 milioni di euro, “Ora è tempo di investire anche sulle risorse immateriali, in primis sul capitale umano”. A questo proposito dicembre e gennaio verranno dedicati alla selezione delle figure che meglio si adattano alla filosofia Aeroviaggi, per proseguire poi con una scuola di formazione ad hoc.

Un nuovo direttore marketing

Una scommessa che ha le carte in regola per essere vinta. “La stagione 2021 si annuncia positiva – prosegue il manager –. Rispetto al milione di presenze del 2019, per il 2021 abbiamo già all’attivo un portafoglio ordini pari 696mila presenze. Certo, le incognite restano tante, ma non possiamo permetterci di stare alla finestra in attesa di vedere come evolverà la situazione, perché non saremmo poi pronti a ripartire al momento giusto”.

Proprio per questo da gennaio entrerà in squadra un nuovo direttore marketing, Luca Di Persio. “Una figura che non avevamo, ma che si rende necessaria per presidiare il marketing e le attività con particolare riferimento agli incentive, al web e alle vendite dirette”.



Un nuovo brand alberghiero

All’orizzonte anche un nuovo brand per identificare meglio la catena alberghiera sul mercato straniero, che si muova in parallelo rispetto al marchio Aeroviaggi. “Stiamo guardando con particolare interesse al bacino nordeuropeo, nell’ottica di studiare nuove forme di collaborazione”.

Se l’interesse verso i mercati stranieri è quindi riconfermato, Mangia sottolinea anche importanti aperture su quello italiano. “Abbiamo stretto significativi accordi ad esempio con Tui e Fram. Ma anche sul mercato italiano, che per l’anno prossimo potrebbe pesare per un 50% sul totale delle prenotazioni, abbiamo messo in campo importanti partnership, ad esempio quelle con Valtur per il Brucoli Village , ma anche con il Gruppo Alpitour sul Club Cala Regina di Sciacca e sul Costanza Beach Club a Selinunte o con Gattinoni per il Pollina Resort”.



Obiettivo destagionalizzazione

Riconfermato poi l’obiettivo destagionalizzazione: “Malgrado il Dpcm di Natale abbia imposto la chiusura delle strutture nel periodo delle feste, non ci arrendiamo e riapriremo già dopo l’Epifania. Oggi più che mai, in un periodo ancora fortemente caratterizzato dalle prenotazioni last minute, è importante cercare di riempire anche i periodi di spalla con soluzioni più flessibili come quella dei soggiorni brevi”.



Un aiuto dal Bonus Vacanze

Il futuro è per Mangia già tracciato: “La voglia di tornare a viaggiare è viva e le prenotazioni degli scorsi mesi lo hanno dimostrato. Grazie anche al prolungamento del Bonus Vacanze, che fino ad ora ci ha procurato circa 5 milioni di euro, il 2021 sarà ragionevolmente un anno di transizione, in grado però di riportarci a numeri molto migliori rispetto a quelli registrati quest’anno (perdita di fatturato stimata nell’ordine del 63-64% sull’anno precedente), seppur ovviamente inferiori rispetto a quelli del 2019”.