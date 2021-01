Settemari a fianco delle agenzie: parte la campagna di comunicazione

Una mossa che rappresenta un aiuto concreto a tutta la filiera turistica, quella di Settemari. L’operatore ha infatti deciso di lanciare ‘In agenzia di viaggio la tua vacanza è più sicura’, una campagna di comunicazione a sostegno delle prenotazioni in adv: un modo per esaltare il loro ruolo fondamentale quali punto di riferimento sicuro per i clienti.

L’obiettivo, spiega Martino Dotti, sales manager di Settemari, è “spingere il consumatore ad affidarsi sempre più alle agenzie di viaggi. Trasformiamo in opportunità le difficoltà che i viaggiatori ‘fai da te’ hanno affrontato nel 2020 per ottenere rimborsi, voucher o anche solo informazioni, con l’intento di farli tornare nel circuito del turismo organizzato”.



Partenza dall'aeroporto di Bergamo

La campagna Settemari 2021 partirà simbolicamente dall’aeroporto di Bergamo (terminal partenze), con una maxi affissione annuale che è al tempo stesso un ringraziamento per il lavoro svolto dagli agenti di viaggi e un invito per i clienti a rivolgersi in agenzia per le prenotazioni delle proprie vacanze.



I nuovi servizi per i clienti

“Oggi - sottolinea Dotti - prenotare in agenzia di viaggi diventa ancora più sicuro, non solo per l’accresciuta professionalità e competenza del personale, ma anche per i nuovi servizi abbinabili alla vacanza. Primo fra tutti la copertura assicurativa Covid, come quella che il gruppo Settemari propone, tra le più ampie sul mercato”.



“Dal punto di vista comunicativo - commenta Chantal Bernini, marketing e communication manager di Settemari - la nuova campagna sfrutta una tendenza consolidata e diffusa del Glocal Marketing, basata sul concetto ‘think global e act local’. Il dialetto è solo una delle leve per mettere al centro della comunicazione il cliente; l’altra è l’utilizzo, nella campagna stessa, dei volti noti degli agenti di viaggi della zona”.



Prossime tappe le principali città del Nord Italia, dove la campagna si adatterà di volta in volta alle realtà locali. Altri strumenti di comunicazione verranno attivati nel corso dei mesi: dem ai clienti, catalogo digitale, banner sul sito e una grande campagna social geolocalizzata.