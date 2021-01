Settemari: fusione per incorporazione in Uvet. Invariati i riferimenti in azienda

Con una comunicazione ufficiale inviata a tutti i clienti e fornitori, il Gruppo Uvet ha reso nota la ‘fusione per incorporazione dei complessi aziendali’ di Settemari Srl.

In pratica, Settemari Srl è stata incorporata con atto di fusione in Uvet Viaggi Turismo Spa.

Il progetto, deliberato lo scorso 23 ottobre, ha visto la registrazione dell’atto definitivo il 31 dicembre 2020 e da quella data ogni contratto in essere viene trasferito in capo a Uvet Viaggi Turismo Spa.



Dalla stessa data sono in capo a Uvet tutti i diritti di debito/credito, ma i referenti aziendali e le attività operative resteranno i medesimi.



‘Riferimenti telefonici e mail di contatto - si legge nella comunicazione - resteranno gli stessi in uso e anche le coordinate bancarie saranno le stesse; varierà solamente l’intestatario del conto corrente bancario in Uvet Viaggi Turismo Spa’.

La mossa segue quella di altre grandi aziende, che nell’intento di razionalizzare e semplificare le attività hanno riunito sotto un unico ombrello marchi diversi.