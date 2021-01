Il Mediterraneo di lusso: il prodotto DiVita Tours per il 2021

Non si arretra di un centimetro. DiVita Tours, il Dmc upper level guidato da Niccolo Mazzi, non si piega alla pandemia e continua nel suo piano di crescita, rilanciando sul 2021 con nuovo prodotto.

“Per l’estate metteremo a disposizione un prodotto Mare Italia con una collezione nuova e mirata con partner esclusivi – dice il ceo Niccolo Mazzi (nella foto) -. Ma non c’è solo l’Italia nel nostro futuro”. L’operatore ha, infatti, chiuso oltre 1.000 contratti per ville nel Mediterraneo oltre che nella nostra Penisola. “Offriamo sistemazioni lusso in Grecia, nel Sud della Francia e sulle isole della Spagna, e per fornire un servizio il più possibile personalizzato e vicino ai clienti abbiamo aperto uffici partner in Francia, Grecia e Spagna”.



Sulla Francia inoltre l’operatore creerà un prodotto ad hoc dedicato ai grandi vini del Paese, con tour iconici legati anche ai grandi personaggi di cui quest’anno si celebrano le ricorrenze, in particolare i 200 anni dalla morte di Napoleone.



Sempre il Francia, il Dmc sta per siglare un accordo con una catena di hotel e ristoranti di gran lusso “ma finché non ho firmato, non posso anticipare di più” dice Mazzi.



Ancora sull’estate, DiVita lancerà un prodotto montagna. “Avevamo degli accordi per la stagione invernale con una serie di grandi hotel su tutto l’arco alpino, ma purtroppo la pandemia ha bloccato l’offerta winter – conclude Mazzi -. Siamo però convinti che la montagna anche quest’anno sarà molto richiesta nella summer, e quindi proponiamo la nostra offerta anche in estate, come alternativa al prodotto mare”.