DiVita Tours cambia e si sposta sul mercato italiano

di Gaia Guarino

DiVita Tours gioca la carta del mercato italiano. Una situazione del tutto nuova per il t.o., generalmente orientato al mercato Usa e russo, uno scenario che attualmente rappresenta la migliore prospettiva per il futuro.

"Visto il trasferimento in Italia della nostra sede e pertanto una completa riorganizzazione, eravamo già pronti a un anno in sordina a prescindere dalla pandemia", racconta Simona Mari, managing director di DiVita Tours.



Un'occasione, dunque per affacciarsi al mercato domestico che li ha portati a divenire fornitori ufficiali di GoWorld per la linea lusso. "Contiamo sul trade", prosegue, "ci siamo aperti alle adv con cui stiamo già operando sulla programmazione del 2021 sul Natale e sulle prenotazioni last minute".



Nel domani del t.o. c'è la montagna con una prodotto invernale a base di hotel & spa di rilievo e chalet, sulla scia del successo estivo delle ville. "In preparazione - conclude - anche long weekend mini tour self-drive in tutta la Penisola".