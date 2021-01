Il Gruppo Nicolaus inaugura il Club del Golfo, new entry in Sardegna

Il Gruppo Nicolaus amplia il raggio d’azione e presenta una new entry in Sardegna: si tratta del Nicolaus Club del Golfo (nella foto), 4 stelle affacciato sul mare di Platamona, vicino ad Alghero. La struttura, caratterizzata anche da un prezzo fortemente accessibile per famiglie e ragazzi, si trova nella parte nord-occidentale dell’Isola, in prossimità di molte località che valgono una visita.

“Con molta soddisfazione diamo seguito alla comunicazione delle new entry del 2021, frutto della nostra collaborazione con una realtà votata alla qualità dell’esperienza quale Aeroviaggi. La Sardegna è una zona di primario rilievo per tutti i brand del Gruppo Nicolaus ed è importante per noi poter arricchire l’offerta con una nuova struttura sul mare, a completamento del presidio territoriale dell’isola in una zona perfetta per scoprire la ricchezza del territorio, divertirsi e godersi le numerose opportunità legate allo sport e alle bellezze del mare, nonché con un ottimo rapporto qualità-prezzo in una zona tutta da esplorare”, commenta Paola Coccarelli, product manager del Gruppo Nicolaus.



La novità consta di 114 camere e si trova all'interno del celebre triangolo composto da Stintino, Alghero e Castelsardo. Soft inclusive il trattamento associato al nuovo club, con consumo illimitato, fino alle 23 di bevande alla spina e caffetteria. Grande attenzione per la ristorazione, con serate a tema e una suggestiva area esterna in cui cenare con vista sul mare.



“Grazie all’alto livello della qualità dell’impostazione, dei servizi, delle dotazioni e delle attività, possiamo mettere a disposizione delle adv un prodotto garantito e ideale per soddisfare una clientela che desidera poter usufruire di un eccellente rapporto qualità prezzo. Stiamo lavorando, naturalmente, anche al piano trasporti, al fine di poter dare al mercato ampia disponibilità di collegamenti dai principali porti ed aeroporti italiani con svariate proposte pacchettizzate. Aprire il 2021 con una rilevante novità come questa, nonostante la complessità del momento e le prospettive incerte, è un ulteriore stimolo a dare il meglio per tutta la nostra azienda, la distribuzione e la nostra clientela, che lo scorso anno ha ripagato, con la fiducia e l’apprezzamento per il prodotto, gli sforzi fatti per affrontare al meglio la stagione” aggiunge Isabella Candelori, direttore commerciale Gruppo Nicolaus.