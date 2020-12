Nicolaus cresce in Sardegna con il Club Prime Orosei Beach

New entry per la programmazione italiana di Nicolaus. L’offerta legata al mare Italia per il 2021 aumenterà con l’ingresso di una nuova struttura in Sardegna, il Nicolaus Club Prime Orosei Beach (ex Marina Sporting), confermando il ruolo centrale dell’isola per il tour operator.

"Questo nuovo ingresso nella programmazione è doppiamente significativo poiché va a innalzare ulteriormente il livello qualitativo di una meta chiave per il Gruppo Nicolaus quale la Sardegna – commenta Gaetano Stea (nella foto), direttore prodotto e operations - e poiché segna un altro passo importante nella collaborazione ormai consolidata con ITI Marina, che annovera una rosa di prodotti di grande gradimento in territorio sardo a marchio Valtur e Nicolaus Club”.



Il complesso

Quattro stelle, sul mare, il Nicolaus Club Prime Orosei Beach si rivolge anche al target famiglie con bambini, grazie all’ampiezza del litorale, e a chi cerca tranquillità, grazie a un parco da 23 ettari che circonda il villaggio.



“Stiamo già lavorando al piano trasporti per l’isola – aggiunge Stea - per offrire al mercato la completezza di prodotto e le garanzie di disponibilità a 360° gradi da fornire alla distribuzione che ci caratterizzano. A breve presenteremo anche le altre rilevanti novità che andremo a inserire nelle proposte dei nostri differenti brand”.