Rccl rilancia e piazza un homeport alle Barbados

Royal Caribbean pianifica la ripartenza e ricomincia dalle Barbados. La compagnia di crociere ha annunciato il nuovo homeport per il prossimo inverno, ampliando l’offerta sull’area con Grandeur of The Seas. In particolare, Rccl offrirà 3 itinerari di 7 e 14 notti, con tre nuovi porti di scalo a Tobago, Trinidad e St. Vincent.

Gli itinerari più lunghi si spingeranno fino ad Aruba, con visite a Cartagena in Colombia, a Colon (Panama) e a Puerto Limon (Costa Rica).



Le nuove crociere in partenza per la stagione invernale 2021-22 di Royal Caribbean da Bridgetown alle Barbados sono in vendita a partire da oggi.