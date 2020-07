Istruzioni di sicurezza in nave, la rivoluzione di Royal Caribbean Group

Si chiama Muster 2.0 il nuovo protocollo di sicurezza messa in campo da RCCL che rivoluziona il classico metodo di comunicazione sulle procedure di emergenza sulle navi da crociera, rendendo individuale e non di gruppo la comunicazione.

RCCL ha messo a punto un sistema innovativo per comunicare ai passeggeri gli elementi chiave dell'esercitazione di sicurezza grazie alla tecnologia eMuster, che sarà utilizzata per fornire informazioni agli ospiti tramite i loro dispositivi mobili e TV interattive.



I viaggiatori saranno in grado di vedere le informazioni a proprio tempo prima di salpare, eliminando la necessità delle tradizionali assemblee di grandi gruppi.



Una procedura che snellisce di molto le operazioni di imbarco e che, in questa era post Covid, porta con sé la caratteristica di valorizzare il distanziamento sociale, evitando assembramenti.



Il nuovo processo, studiato dalla compagnia con regolatori internazionali, la Guardia costiera degli Stati Uniti e altre autorità marittime e governative, sostituirà i tradizionali sistemi a bordo di tutte le navi RCCL e anche di quelle di Norwegian Cruise Line Holdings, assieme alla quale è stato elaborato.



Ma il brevetto verrà messo a disposizione di tutte le compagnie di crociera del mondo nel prossimo futuro.