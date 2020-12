Ticketcrociere vara la piattaforma per il noleggio barche

Il noleggio barche in Italia e nel mondo è il protagonista della nuova piattaforma di Ticketcrociere, che punta a differenziare l’offerta sul portale guardando al concetto di sicurezza.

“La nautica da diporto evita i rischi di assembramento – spiega l’azienda in una nota -, garantisce il distanziamento, semplifica i controlli e permette di godere di una vacanza a stretto contatto con l’acqua, che si tratti di mare, fiumi o laghi”. Tutto questo senza tralasciare il core delle crociere, già diventate un modello di sicurezza a loro volta dopo la ripartenza delle scorse settimane.



“È un periodo storico unico ed è il momento di proporre alternative valide a chi desidera viaggiare e al tempo stesso sentirsi più che sicuro – spiega Nicola Lorusso, amministratore di Ticketcrociere –. Ecco perché proponiamo anche vacanze per coppie, famiglie, piccoli gruppi, dove ognuno può costruirsi il suo itinerario, dall’escursione in giornata o l’ormeggio in porto, fino a una luna di miele o a un vero e proprio tour itinerante”.