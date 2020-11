Il nuovo trend: le mini crociere invernali in Italia

Le crociere cambiano pelle adattandosi alle esigenze contingenti. L’ultima proposta presentata è quella di una sorta di city break itineranti che nei mesi invernali porteranno alla scoperta delle località italiane.

Come segnalato da Ticketcrociere, quella della minicrociera in sicurezza è una formula alternativa a viaggi in questa fase molto difficili da realizzare anche in Italia. La formula è poi molto adatta a coprire i periodi lontani dalle vacanze estive, quando non si dispone di molti giorni di ferie, ma è anche una chance importante per poter festeggiare il Natale o il Capodanno.



“Tra le ultime novità che abbiamo introdotto proprio in questi giorni ci sono le mini crociere. Dal 3 dicembre 2020 fino al 21 febbraio 2021, la crociera di una settimana di Costa Smeralda, interamente dedicata all’Italia, potrà essere suddivisa anche in due mini crociere di 3 e 4 giorni. In questo modo, offriamo un’ulteriore possibilità di scelta agli ospiti e un’opportunità di vendita in più alle agenzie di viaggi” conferma il country manager Italia di Costa Crociere, Carlo Schiavon.



“Molto condiviso a livello digital, il concetto della nave come ‘zona verde’ ha creato nuova domanda e la risposta in questo particolare momento è stata cambiare format per incontrare le esigenze dei viaggiatori – ha detto Matteo Lorusso, responsabile social media di Ticketcrociere -. Sono nati così itinerari brevi da vivere a bordo della nave e a terra con le escursioni protette. Un’idea che può essere vincente per festeggiare Natale o Capodanno”.