AmaWaterways rende più flessibili le crociere fluviali

Si chiama "Ultimate Cruise Flexibility" il nuovo programma lanciato da AmaWaterways per garantire maggiore flessibilità sulle crociere fluviali.

La formula è valida per le prenotazioni individuali e di gruppo effettuate entro il 31 gennaio prossimo per tutte le crociere in Europa e Asia nel 2021 e permette di riprogrammare la crociera fluviale fino al 2023 senza costi di modifica e fino a 48 ore prima dell'inizio dei servizi acquistati.



"Sappiamo che i nostri partner di viaggio e i loro clienti stanno dando la priorità alla flessibilità e alla tranquillità - sottolinea Kristin Karst, cofondatrice e vicepresidente esecutivo di AmaWaterways -. I viaggi internazionali inizieranno a riprendere nel 2021 e vogliamo assicurarci che i nostri ospiti si sentano a proprio agio nel prenotare in anticipo per ottenere la loro nave e cabina preferite".