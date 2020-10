AmaWaterways annuncia il ritorno alle crociere per la primavera 2021

AmaWaterways ha annunciato la sospensione delle ultime crociere fluviali della stagione 2020. Si tratta delle partenze che riguardano Europa, Asia e Africa, ad esclusione delle crociere charterizzate sul Reno che sono tornate operative da luglio.

Per venire incontro a chi aveva prenotato le crociere 2020 AmaWaterways ha offerto un Future Cruise Credit che vale il 115% delle spesa, che i clienti possono utilizzare entro il 31 dicembre 2022.



La compagnia, che da poco è rappresentata in Italia da Global Distribution Sales & Marketing, prevede di riaprire le sue rotte nella primavera 2021, compatibilmente con le restrizioni di viaggio che saranno ancora attive.



Nel corso del 2021 la compagnia di crociere aggiungerà due nuove navi sul Reno e 5 nuovi itinerari in Europa. Inoltre, AmaWaterways tornerà a navigare sul Nilo sulla rinnovata AmaDahlia.



Le agenzie che prenoteranno tramite Gdsm potranno contare su tariffe commissionabili tutto incluso, comprensive di bevande ai pasti ed escursioni.