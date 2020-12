di Adriano Lovera

Quando vedremo una ripresa robusta del lungo raggio? “A settembre 2021. Ma aspetteremo il 2023 per tornare a livelli pre-Covid”. È l'auspicio di Luigi Deli (nella foto), fondatore di Volonline, tour operator b2b impegnato in questi giorni a svelare alla distribuzione il nuovo 'mare Italia'.

“La stima non è mia, ma di McKinsey. Noi facciamo turismo, non previsioni. E anzi, sappiamo bene che il settore vive un dramma, meglio stare attenti con i toni e le promesse” aggiunge. E in effetti, lo scenario più probabile è quello che delinea una fiammata iniziale, seguita da un nuovo sgonfiamento.



Le considerazioni

“Appena si potrà viaggiare, la gente coglierà la palla al balzo. Ma l'economia è ferma e quindi, passata la sbornia, la crisi farà sentire la sua onda lunga. Lo stesso trend seguiranno i prezzi aerei: convenienti all'inizio, per sostenere la ripartenza, ma a regime risaliranno. Evitiamo di sognare un futuro con New York a 350 euro”.



E poi, restando sul lungo raggio, c'è un tema di prodotto. Che cosa troveremo dalla primavera? “Ci sono destinazioni oceaniche che sono veri paradisi, ma dove le strutture sono chiuse da un anno e senza massa critica dall'estero non aprono. Saranno davvero pronte, a livello di qualità?”. Ad agenzie e t.o. il compito di selezionare il meglio.