Volonline propone 3 diverse Italia per il 2021

Volonline si concentra sull’Italia e propone, per il 2021, viaggi nella Penisola in 3 versioni differenti: il dynamic packaging, i pacchetti a date fisse e disponibilità garantita di Volonclick e le proposte “à la carte” di Volonline.

“La nostra – dichiara Luigi Deli, ceo e founder Volonline – è un’Italia di nuova concezione rispetto all’offerta di mercato, più vicina per operatività e tipologia di esperienza alle logiche del prodotto di lungo raggio e dell’incoming. Proposte in grado di appagare la voglia di vacanza del cliente, garantendo sicurezza, tranquillità e assistenza, aspetti ormai diventati imprescindibili tanto per il viaggiatore quanto per l’agente di viaggi”.



Il prodotto “à la carte” nasce ascoltando le agenzie di viaggi per soddisfare, da un lato, le richieste alternative rispetto alle strutture standard della piattaforma, dall’altro, l’organizzazione di itinerari che i tour operator specializzati sull’Italia non supportano. È nata così l’idea di aprire una programmazione che ha come denominatore comune la personalizzazione e la ricercatezza.



Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria sono invece le destinazioni di punta dei pacchetti Volonclick, una programmazione estiva a date fisse che punta sulla villaggistica italiana e che si basa su partenze speciali.



Infine, l’Italia della piattaforma di dynamic packaging Pro.Volonclick con una gamma di soluzioni ulteriormente arricchite in seguito allo sviluppo del prodotto condotto nel corso degli ultimi mesi. Entrando nell’area riservata, si possono prenotare servizi singoli, come hotel, trasporti, appartamenti, noleggio auto, trasferimenti e attività, oppure tour, combinati trasporti + hotel e, naturalmente, i pacchetti speciali a date fisse. Tra le novità più recenti si annovera la funzione MapRoad, che integra nella piattaforma informazioni chiave utilissime nella costruzione degli itinerari in auto, come il chilometraggio e i tempi di percorrenza.