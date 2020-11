Futura Vacanze lancia il ‘Club Friday’

Non un Black Friday, ma un ‘Club Friday’: è questa l’iniziativa lanciata da Futura Vacanze, che guarda all’estate del prossimo anno. Fino a domenica prossima sarà possibile accedere a una pagina dedicata ai clienti e scaricare un coupon sconto del valore di 100 euro, da utilizzare nelle agenzie di viaggi, entro e non oltre il 28 febbraio del prossimo anno.

Lo sconto sarà cumulabile con tutte le altre promozioni già previste da catalogo, con l’unica eccezione dell’offerta ‘Primi-Ultimi tuffi’.



“Abbiamo voluto reinterpretare a modo nostro il black friday – è il commento di Belinda Coccia (nella foto), direttore commerciale trade – lanciando questa promozione che, in un’ottica BtoCtoB ci vede già protratti verso la stagione estiva 2021. Come sempre vogliamo essere al fianco delle agenzie di viaggio – nostri partner privilegiati – ecco perché la dinamica del Club Friday prevede che per finalizzare la pratica sia necessario rivolgersi alla propria adv di fiducia”.