Futura Vacanze, Maio nuovo direttore vendite. Coccia direttore commerciale trade

Al via il piano di sviluppo e riorganizzazione commerciale di Futura Vacanze, con Francesco Maio (nlla foto) che entra in squadra come direttore vendite. Novità anche per Belinda Coccia, che assume il ruolo di direttore commerciale trade.

Consolidamento del posizionamento del brand sul mercato, ampliamento e fidelizzazione della rete vendita, espansione della presenza territoriale e crescente impegno nei confronti del trade sono solo alcuni degli impegni prefissati.



“Inizio questa nuova avventura in Futura Vacanze come una vera e propria sfida considerando l’attuale situazione del comparto turistico. L’azienda ha un importante piano di sviluppo e di crescita che include anche il potenziamento della struttura commerciale. Saremo al fianco delle agenzie mettendo a disposizione molto prodotto per la stagione estiva 2021 cercando di anticipare e soddisfare le nuove esigenze della rete distributiva”, commenta Francesco Maio.



“L’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente le potenzialità commerciali dell’azienda dando continuità al percorso fin qui svolto, in particolar modo a quello dell’ultimo anno, in cui l’azienda si è dimostrata profondamente innovativa, determinata e in fase di crescita nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid-19. Maio è un grande professionista e un esperto del settore, abbiamo le idee chiare su cosa vogliamo sviluppare ed entrambi siamo molto motivati per questa nuova e bella sinergia” aggiunge Belinda Coccia.



Le due nuove nomine saranno affiancate da un rinnovamento della struttura organizzativa e da nuovi inserimenti nell’area commerciale e vendite.