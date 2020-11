Msc Crociere torna in Giappone da aprile

Msc Crociere è la prima compagnia internazionale di crociere ad ottenere la certificazione di conformità dalle autorità giapponesi. Si tratta di un passo fondamentale per il riavvio delle attività nel Paese del Sol Levante. Secondo le previsioni di Msc, le operazioni sulla destinazione riprenderanno ad aprile del 2021.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver ricevuto questa certificazione - afferma Gianni Onorato, ceo di Msc Cruises - e siamo ora fiduciosi di poter riavviare la nostra attività in Giappone al servizio del mercato locale entro aprile 2021".



In Giappone sarà operativa Msc Bellissima, con itinerari da 6 a 9 notti nei mesi di aprile, maggio e giugno, per riprendere poi in autunno con crociere a ottobre e novembre.



“Riteniamo che questa certificazione - aggiunge Onorato -, ottenuta in un Paese dove l'industria crocieristica è stata posta subito al centro dell'attenzione durante la pandemia - unitamente alla conferma del proseguimento delle crociere da parte delle autorità italiane attraverso l’ultimo decreto ministeriale - sia un’importante testimonianza della fiducia che siamo riusciti a costruire grazie alle efficaci misure previste dal protocollo e alla loro rigorosa applicazione a beneficio degli ospiti, dell'equipaggio e delle comunità che visitiamo”.