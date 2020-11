Crociere: perdite per un miliardo in Italia

La crisi delle crociere nel 2020 ha causato un perdita per l'economia italiana vicina al miliardo di euro. È una stima della società di ricerca Risposte Turismo, emersa durante la presentazione del rapporto annuale Italian Cruise Watch.

“Si tratta di 925 milioni di euro di mancate spese dei crocieristi, tra pernottamenti in hotel, escursioni, food and beverage” ha spiegato Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo. Ad accusare il colpo più pesante il Veneto (-206 milioni), Lazio (-204,5 milioni) e Liguria (-174 milioni). Nero il consuntivo 2020 del settore: l'anno si chiuderà con 796.800 passeggeri movimentati nei porti italiani, -93,5% su base annua, un valore che ci riporta al 1993.



Non manca però la fiducia per il futuro. “I porti hanno investito mezzo miliardo nel triennio 2021-2023” ha aggiunto Di Cesare. Mentre, in tutto il mondo, le compagnie hanno confermato tutti gli ordini di nuove navi effettuati prima del Covid: 81 fino al 2022, di cui 22 costruite in cantieri italiani (44 fino al 2025).