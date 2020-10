Il tour operator Kuda reagisce al momento di crisi annunciando alle agenzie nuovi progetti. “Siamo partiti con una campagna di due mesi chiamata Sì-viaggiare, super flessibile per i clienti - spiega il general manager, Giancarlo Brunamonti -: si può prenotare qualunque destinazione, anche un Paese attualmente off-limits, con possibilità di revoca senza penali fino a 15 giorni dalla partenza”.

Altro progetto, ancora da definire, porterà Kuda a ideare 7-8 viaggi di nozze di alta qualità. “Ormai è chiaro, per la ripresa guardiamo al 2021. Ma vogliamo lanciare un segnale di vitalità. Per i viaggi di gruppo, le tariffe saranno aggressive” conclude il manager. “Ma sul resto, il prezzo non si svende. Prepariamo viaggi nel mondo su misura, non standard, e il cliente sa riconoscere quando paga per la qualità”. A. L.