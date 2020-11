Kuda, parte la campagna ‘Da Zero a Cento’ per sostenere le agenzie e ripartire

Kuda Tour Operator guarda al futuro e corre in soccorso delle agenzie con la nuova campagna ‘Da Zero a Cento’. “Fedeli al nostro concetto di fare squadra e attenti come sempre alla giusta valutazione dei momenti – spiega in una nota Giancarlo Brunamonti, direttore commerciale dell’operatore (nella foto) -, stiamo rispondendo con il massimo impegno e professionalità, cercando soluzioni difficili, ma concrete, per poter immaginare un 2021 che da zero si muova e aumenti progressivamente la propria forza per tornare a 100”. Questo è, spiega il manager, “lo slogan e l’auspicio che abbiamo scelto per sostenere i nostri progetti sul trade per il 2021”.



Obiettivo dell’operazione è quello di assicurare continuità nella produzione e nei rapporti con la distribuzione. “Abbiamo scelto di creare strumenti utili alle nostre agenzie partner, che possano in parte ridare stimoli e fiducia nel futuro prossimo, superando il blocco psicologico che si ha nel vivere le attuali difficoltà”, precisa Brunamonti.

Gli strumenti

Il tour operator si è focalizzato sui 3 segmenti di riferimento: individuali, gruppi e viaggi di nozze. Per quanto riguarda i primi, l’operatore con la formula ‘Si viaggiare’ consente di prenotare qualsiasi pacchetto dal sito che includa trasporto aereo, con qualsiasi compagnia aerea, garantendo la cancellazione senza penali fino a 15 giorni dalla partenza, per qualsiasi motivazione anche di stretto carattere personale, garantendo una commissione agenziale.



Per i gruppi, con la formula ‘Si viaggiare insieme’, l’azienda hamesso a punto un calendario di iniziative collegate a progetti culturali, distribuite tra marzo 2021 e febbraio 2022, con cui intende garantire un minimo 20 partecipanti e offrire prezzi competitivi, nonché la possibilità agli agenti di aderire con piccole-medie gestioni di spazio.



Infine, per i viaggi di nozze, con la formula ‘Si viaggiare in due’ il t.o. garantirà cambio data gratuito, se richiesto entro 30 giorni dalla data originale, e un weekend omaggio in Europa per il primo anniversario di matrimonio.