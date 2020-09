Msc, ritorno a Messina: le crociere nel Mediterraneo

Dal 22 ottobre Msc Crociere farà ritorno nel porto di Messina. Una scelta, spiega il managing director Italia Leonardo Massa, dettata dal fatto che “Messina è una città strategica per Msc Crociere, perché offre la possibilità di raggiungere un buon bacino d’utenza tra coloro che qui intendono iniziare e terminare le crociere e anche per i turisti in transito, grazie alle numerose bellezze paesaggistiche e culturali che è possibile visitare durante la sosta delle navi in porto”.

Gli itinerari di Msc Magnifica

La nave impiegata per le crociere da Messina sarà Msc Magnifica che, aggiunge Massa, sarà “la seconda nave della compagnia a riprendere il mare dopo lo stop globale”.

I viaggi programmati sono sette, ciascuno della durata di dieci giorni, alla scoperta del Mediterraneo orientale e del Tirreno, con tappe a Malta, Pireo e Katakolon in Grecia, e poi ancora Civitavecchia/Roma, Genova e Livorno, per poi fare ritorno a Messina. Al momento l’ultima toccata a Messina è prevista per il 20 dicembre.



Il nuovo Protocollo Operativo

Alle autorità che operano in porto Msc Crociere ha presentato il nuovo Protocollo Operativo Precauzionale predisposto per la ripresa delle operazioni, che prevede dettagliate e rigorose procedure per la salute e la sicurezza dei propri ospiti, dei membri dell’equipaggio ma anche degli operatori portuali e della cittadinanza dei porti che ospiteranno le navi.



L’approccio è focalizzato su tutte le fasi dell’esperienza di crociera dalla prenotazione, all’itinerario e al ritorno dei crocieristi a casa avvalendosi delle più aggiornate tecnologie e tecniche per la prevenzione e l’eventuale pronta risposta a casi di contagio.



Normativa più rigida

Rispetto alle linee guida già rigorose approvate dal Comitato tecnico-scientifico, le misure sono state ulteriormente rafforzate e prevedono, tra l’altro, tamponi antigene per tutti gli ospiti e per l’equipaggio prima dell’imbarco sulla nave ed escursioni ‘protette’ organizzate esclusivamente dalla compagnia per i propri ospiti.



Msc include anche la copertura assicurativa in caso di contagio prima, durante o dopo la crociera e ha attuato un maggior distanziamento fisico a bordo grazie anche a un minor numero di passeggeri. Anche l’accesso ai ristoranti e ai buffet segue nuove modalità e inoltre è stato ulteriormente potenziato il servizio sanitario di bordo.