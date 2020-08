Gb Viaggi: “Il Mare Italia regge l’urto del Covid”

Una strana estate che però mette in luce alcuneatendenze che ridanno un barlume di speranza. Gb Viaggi mete in evidenza come il Mare Italia stia reggendo “l’urto dell’emergenza Covid”.

Per quest’anno il tour operator ha incrementato gli investimenti sulle spiagge tricolori, con diverse new entry.



E le previsioni sono di un fatturato in aumento rispetto allo scorso anno: “Dopo tante incertezze e con grande entusiasmo – annuncia Domenico Stefanelli, direttore delle vendite – nonostante le intemperie del virus, Gb Viaggi ha raggiunto un fatturato che va ben oltre le proprie aspettative. Un 20% in più rispetto alla stagione estiva 2019, prevedendo il raggiungimento, a chiusura della stagione, di un fatturato di circa 8 milioni di euro”.