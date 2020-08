Gb Viaggi, prenotare è un gioco con la maratona delle offerte e l’asta delle vacanze

Un sistema innovativo per vendere viaggi e promuovere il turismo. Gb Viaggi, dopo aver proposto la ‘maratona delle offerte’, rilancia con le ‘aste delle vacanze’. La prima, lanciata per la prima volta lo scorso anno, “si pone l’obiettivo di raggiungere, entro un tempo prestabilito, un numero di partecipanti necessari per completare delle missioni. Una volta raggiunta la quota, tutti i giocatori ricevono un coupon di sconto da usare nel sito web”, come si legge nella nota del tour operator.

Le aste invece funzionano esattamente come i loro omologhi online: “Ogni asta ha un prezzo di partenza, ma a determinare l’offerta finale sarà proprio il giocatore che prima dello scadere del tempo proporrà l’offerta migliore”.