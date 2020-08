Costa Crociere: svelati gli itinerari italiani della ripartenza

Sono stati ufficializzati oggi gli itinerari con i quali ripartirà la programmazione di Costa Crociere. Itinerari completamente tricolori, così come solo italiani saranno i clienti a bordo di Deliziosa e Diadema, le due navi scelte per il ritorno in mare.

Il primo itinerario è quello di Costa Deliziosa, che dal 6 settembre sino al 27 settembre partirà tutte domeniche da Trieste, visitando cinque destinazioni del Sud Italia: Bari, Brindisi, Corigliano-Rossano, Siracusa e Catania.



Il secondo itinerario è quello di Costa Diadema, che partirà il 19 settembre da Genova per fare scalo a Civitavecchia/Roma, Napoli, Palermo, Cagliari e La Spezia.



“La due crociere saranno in vendita a partire dalla prossima settimana – spiega la compagnia in una nota -. Le destinazioni comprese negli itinerari delle due navi potranno essere visitate esclusivamente con escursioni protette organizzate da Costa”.