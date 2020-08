Costa Crociere, Toti: “Bentornati”

“Questo per la Liguria è un business fondamentale che dà lavoro a decine di migliaia di persone, per cui il nostro incontro oggi è stato di benvenuto e bentornati". Così il presidente della regione Liguria Giovanni Toti al termine dell’incontro che si è svolto nella giornata di ieri con Michael Thamm, ceo di Costa Crociere.

“Domenica – ha proseguito Toti – partiranno da Genova, dopo il lockdown, le prime navi da crociera e Costa, che è di casa a Genova, si prenderà qualche settimana in più; nel frattempo stiamo lavorando a una cabina di regia con l'Autorità di Sistema Portuale per dare tutto il supporto possibile affinché tutto ciò avvenga in sicurezza".



Thamm ha inoltre evidenziato che, per consentire una ripartenza in totale sicurezza per ospiti, equipaggio e comunità locali che saranno visitate dalle navi, “abbiamo voluto organizzare subito un confronto con la Regione Liguria e con l’Autorità di Sistema Portuale che, primi in Italia, vivranno la ripartenza delle crociere, per definire insieme i prossimi passi per l’implementazione dei nostri protocolli”.