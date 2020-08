Carnival svela Bolt: il rollercoaster mozzafiato di Mardi Gras

È una delle attrazioni più attese nel mondo delle crociere e il suo debutto è atteso per il mese di febbraio del prossimo anno, quando verrà varata la nuova ammiraglia di Carnival Cruise Lines, Mardì Gras.

Bolt, questo il nome del rollercoaster che sarà posizionato come sospeso sul ponte più alto della nave, è stato mostrato per la prima volta in un video registrato in Germania, dove la struttura è stata realizzata e testata, e ha confermato il grande impatto che l’attrazione è destinata ad avere.



Il rollercoaster potrà viaggiare fino a una velocità di 60 km orari circa, ma la grande particolarità sarà che non si tratterà di giri standard, anticipa Usa Today, ma saranno gli stessi passeggeri a ‘guidare’ Bolt.