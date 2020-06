Carnival prepara il ritiro di sei navi dalla flotta

Ora si passa alla flotta. Il lungo stop delle crociere sta avendo effetti pesanti sui conti dei big del comparto e ancora non è chiaro quando il settore potrà riprendere in maniera regolare. Tuttavia la domanda sarà destinata a risalire in maniera lenta e quindi sarà necessario ottimizzare l’offerta.

È in quest’ottica che il Gruppo Carnival, nel corso della presentazione dei risultati del trimestre, ha annunciato l’intenzione di ritirare ben sei navi già nel 2020. Un anticipo di quanto pianificato: il colosso americano aveva infatti già programmato di mettere in vendita le unità più vecchie della flotta, ovvero quelle realizzate nel corso degli anni Novanta. Nessun dettaglio è stato però fornito su quali navi saranno coinvolte.



Altra misura che verrà presa sarà il rinvio della consegna delle unità in costruzione, che dovrà essere contrattata con i cantieri navali.