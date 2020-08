Msc Grandiosa è salpata da Genova: tutte le misure di sicurezza a bordo

È ripartita ieri da Genova e a bordo di Msc Grandiosa l’attività del comparto crocieristico nazionale. Un itinerario di 7 notti nel Mediterraneo occidentale toccando Civitavecchia, Napoli, Palermo e La Valletta contraddistinto da una serie di misure e protocolli per garantire la sicurezza a bordo dei clienti.

“Il nostro obiettivo principale in questi ultimi mesi – ha commentato il ceo di Msc Cruises Gianni Onorato - è stato quello di mettere in atto le giuste misure a tutela della salute e della sicurezza dei nostri ospiti, dell'equipaggio e delle comunità locali che visiteremo. Allo stesso tempo, abbiamo lavorato per garantire ai nostri ospiti una vacanza in crociera durante la quale potessero godere di tutti quei momenti che hanno sempre apprezzato, dall'intrattenimento alle attività a bordo, fino alle visite a terra protette".



Nelle misure adottate il controllo della temperatura, l’analisi medica attraverso un questionario sanitario e un tampone antigene Covid-19 per ogni ospite prima dell'imbarco. “A tutti gli ospiti è stato consegnato un braccialetto Msc for Me in omaggio – spiega l’azienda in una nota -, che consente di effettuare tutte le operazioni in modalità contactless, come l'apertura della porta della cabina o i pagamenti, e contribuirà anche di tracciare, se necessario, i contatti di prossimità”.