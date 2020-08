Msc Crociere: tampone anche a fine viaggio per chi scenda a Malta e in Grecia

Msc annuncia una modifica alle procedure alla luce dell’ultima ordinanza del ministero della Salute. Con una nota, la compagnia di crociere precisa che, ad interazione del protocollo, tutti i clienti che scenderanno a terra a Malta o in Grecia potranno essere sottoposti al tampone prima del rientro della nave in Italia. In questo modo non dovranno provvedere autonomamente al momento del rientro.

La nota di Msc precisa comunque che le visite a terra sono ‘protette’ e dunque in linea con i protocolli di sicurezza.



La nuova misura del tampone Covid-19 a immunofluorescenza a fine crociera riguarderà tutte le crociere di Msc Grandiosa e Msc Magnifica sino al 7 settembre.