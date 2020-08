Nicolaus raddoppia i voli sulla Sardegna. A fronte di una domanda “migliore delle aspettative”, il Gruppo si appresta a ponteziare il volato verso l’isola, offrendo 2.500 posti in più.

L’operatore ha deciso infatti di attivare un secondo charter per tutte le domeniche di agosto e settembre da Malpensa per Olbia.



Inoltre, ha aperto le vendite anche da Linate con Alitalia e aumentato il numero dei posti da Verona e Bergamo.



Per sostenere ulteriormente le richieste delle agenzie sotto partenza, sono stati, inoltre, attivati contingenti di posti per le partenze di mercoledì da Malpensa per Olbia, a partire dal 12 agosto e per tutto il mese.



“La disponibilità di posti volo aggiuntivi, soprattutto per questa stagione partita in ritardo, è assolutamente necessaria per dare la possibilità alle agenzie di poter contare su una scelta garantita di prodotto sino all'ultimo istante - spiega Isabella Candelori, direttore commerciale del Gruppo (nella foto) -. La decisione di mantenere gli uffici booking aperti 7 giorni su 7 e di attivare un sistema di teleprenotazione fortemente performante ci stanno permettendo di essere concretamente al fianco delle adv davvero in ogni momento”.