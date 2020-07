Il Gruppo Nicolaus lancia i soggiorni di durata flessibile

Il Gruppo Nicolaus ha organizzato una programmazione estiva all’insegna della flessibilità.

Oltre alle promozioni già in essere e all’impegno sui Bonus Vacanze, l’operatore si è svincolato dalle tempistiche di soggiorno canoniche, introducendo nella propria offerta pacchetti brevi e modulabili anche in alta stagione, supportati da agevolazioni legate ai trasporti.

Tra le opportunità più interessanti figura quella che consente l’accesso anche nel corso della settimana a una selezione di Nicolaus Club e resort Valtur in Calabria, Sicilia e Sardegna. “Continuiamo a mettere in campo grandi spinte commerciali anche in altissima stagione, poiché l’anno che stiamo vivendo richiede una grande dinamicità e capacità di seguire ritmi e tempistiche differenti da quelli canonici. Oltre ai nostri bonus, all’accoglienza di quelli governativi e a un trattamento elastico dei voucher emessi nel corso dell’emergenza Covid, abbiamo pensato di sostenere il mercato con novità che sconvolgono l’impostazione del business classico del tour operating villaggistico, introducendo pacchetti brevi, soggiorni weekend, accessi liberi”, commenta Gaetano Stea (nella foto), direttore prodotto Nicolaus.



Altre formule nuove sono quelle dei soggiorni weekend in Puglia, Calabria e Sicilia e delle operazioni long weekend con 3-4 notti, anche con incentivazioni per le famiglie sui trasporti, con voli da Milano per Puglia e Sardegna. Mini pacchetti per Ferragosto anche in Calabria e Sicilia. New entry legata a un’inedita modalità di viaggio è quella del pacchetto che associa al soggiorno il treno Freccia.



“Tutte queste scelte comportano un ingente sforzo in termini di gestione operativa, ma le abbiamo messe in campo consapevoli di lavorare in una stagione complessa, nella quale le agenzie hanno bisogno di strumenti supplementari da proporre ai clienti. Soprattutto da quando abbiamo messo a punto il format Valtur, orientato ad adattare il villaggio alla singolarità di ogni ospite, ci stavamo preparando per esplorare nuove dimensioni di business e lo sforzo che stiamo facendo ora va anche in questa direzione, anticipando i tempi. Il mercato lo richiede, al di là della contingenza del momento, e riuscire a seguirlo non è necessariamente penalizzante. Una volta avviato il percorso e standardizzati i processi, ci possono essere dei vantaggi per tutta la filiera. Altre formule seguiranno sicuramente nel corso del mese: sarà un’estate ancora lunga che confidiamo di estendere fino a settembre inoltrato, con tante proposte accattivanti”, conclude Isabella Candelori, direttore commerciale del Gruppo.