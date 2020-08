In un momento particolarmente delicato per il comparto crocieristico, Royal Caribbean Group scende in campo per riconfermare lo stop alle crociere in partenza fino al 31 ottobre compreso, a esclusione di quelle programmate da Cina e Australia.

Una misura cautelativa

In una nota diffusa dalla compagnia, si afferma che “La salute e la sicurezza di ospiti, equipaggio e comunità che visitiamo è la nostra massima priorità. Mentre stiamo lavorando con il Center for Disease Control e altri soggetti per raggiungere questo obiettivo condiviso, Royal Caribbean Group ha deciso di estendere la sospensione delle crociere per includere quelle in partenza entro il 31 ottobre 2020, escluse le partenze dalla Cina e dall'Australia”.



L'approccio sul mercato

L’annuncio giunge dopo che altri player del settore stanno scaldando i motori e attendono il via libera del governo, decisi a ripartire non appena le condizioni lo permetteranno. La speranza è quella di cominciare forse già dalla coda d’estate a operare verso le destinazioni in Italia e del Mediterraneo.



I protocolli di sicurezza

Intanto, tutte le compagnie hanno messo a punto protocolli ad hoc particolarmente severi per garantire la sicurezza e il relax di passeggeri ed equipaggi.