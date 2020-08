P&O Cruises, nuova nave entro l’autunno

Entrerà in flotta entro il prossimo autunno Iona, la nuova nave di P&O Cruises. Ad annunciarlo il presidente della compagnia di crociere, Paul Ludlow (nella foto). “Mentre le nostre operazioni sono attualmente in pausa - ha dichiarato -, siamo lieti di avere più chiarezza sull'arrivo di queste due nuove navi”.

Come riporta TravelMole, la nuova ammiraglia, la più grande mai costruita per il mercato britannico, avrà una stazza di 185mila tonnellate e una lunghezza di 345 metri.



Iona precederà di un anno l’arrivo della gemella, la cui consegna è prevista per dicembre 2022.