P&O rimanda le partenze al 2021

Le navi di P&O torneranno a solcare i mari solo nei primi mesi del 2021. La compagnia di crociere ha nuovamente posticipato la ripartenza, rinviando a fine gennaio le crociere per i Caraibi e cancellando le partenze da e per Southampton fino a febbraio.

Come riporta travelmole.com la compagnia sperava di riuscire a riparte alla fine di novembre, ma le restrizioni legate al Coronavirus per i viaggi dal Regno Unito hanno fatto propendere per un’ulteriore rinvio.



Intanto la compagnia sta lavorando ai protocolli di sicurezza da applicare sulle navi al momento della rpartenza.