Celebrity Cruises semplifica la prenotazione: arriva in Italia Flight Finder

Sbarca in Italia Flight Finder, lo strumento lanciato da Celebrity Cruises per semplificare il processo di prenotazione degli agenti di viaggi. Il tool, disponibile su www.CruisingPower.com, consente di prenotare voli e trasferimenti contestualmente alla crociera, senza mai uscire dalla piattaforma di booking. Il nuovo strumento, che sostituirà l’attuale ChoiceAir, include una gamma di funzioni migliorate per rendere il più agevole possibile la prenotazione di voli e crociere, tra cui l’opzione ‘Pay Later’, che permette agli agenti di bloccare voli selezionati consentendo ai clienti di pagare le tariffe aeree insieme al saldo finale della crociera.

La funzione ‘Advanced Search’, invece, dà modo ai dettaglianti di cercare rapidamente i voli selezionando la nave e la data di crociera, mentre la funzione ‘Assured Arrival’ mette a disposizione dei clienti i cosiddetti Flight Finder Specialist, il cui compito è monitorare lo stato dei voli per garantire che ritardi e cancellazioni non compromettano i piani di viaggio dei passeggeri.