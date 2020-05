Royal Caribbean: possibilità di riprenotare la crociera fino ad aprile 2022

Royal Caribbean Group ha deciso di estendere la sua policy di cancellazione ‘Cruise with Confidence’ fino all’aprile 2022. Gli ospiti che prenoteranno una crociera entro il 1 agosto 2020 avranno dunque la possibilità di annullarla fino a 48 ore prima della partenza e riceveranno un credito completo dell’intero importo del viaggio, da utilizzare per una futura crociera fino ad aprile 2022.

‘Cruise with Confidence’, spiega cruisetradenews.com, si applica sia alle prenotazioni già effettuate, sia a quelle che verranno chiuse entro il 1 agosto 2020 e a tutte le crociere con date di navigazione entro e non oltre aprile 2022. Ad applicare la policy brand quali Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Azamara.



Il cambio prenotazione

Il gruppo ha inoltre introdotto nuove opzioni di cambio booking, che includono ad esempio la garanzia del miglior prezzo: gli ospiti potranno scegliere di modificare la tariffa e l’offerta promozionale sulla loro prenotazione fino a 48 ore prima della crociera.



Inoltre fino a 48 prima della partenza i viaggiatori hanno la possibilità di spostare la data di partenza sullo stesso itinerario, mantenendo la tariffa originale e l'offerta promozionale sulla prenotazione, insieme alla categoria della cabina.



“Gli ospiti - fa notare il presidente e ceo di Rcl, Richard Fain - stanno reagendo positivamente alla nostra politica ‘Cruise with Confidence’ perché consente loro di prendere decisioni informate e gestire meglio piani di viaggio complicati durante questo periodo d'incertezza senza precedenti".