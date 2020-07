Royal Caribbean estende il programma 'Cruise with Confidence'

Royal Caribbean estende la policy sulla cancellazione. Il programma ‘Cruise with Confidence’ sarà applicator per tutte le crociere già prenotata e per quelle acquistate fino al prossimo 30 settembre e consentirà ai clienti di rinunciare alla crociera fino 48 ore prima della partenza.

In cambio i crocieristi riceveranno un voucher da utilizzare per un altro itinererio fino al 30 aprile del 2022. L’iniziativa si aggiunge a quelle già esistenti ‘Best Price Guarantee’ e ‘Lift and Shift’ che consente di avere una crociera di itinerario, accommodation e durata nello stesso period dell’anno successive con la garanzia dello stesso prezzo già pagato.