Princess Cruises prolunga lo stop agli itinerari

Princess Cruises prolunga lo stop su numerose crociere programmate quest’anno. Una decisione presa “a seguito della progressione di Covid-19 e delle relative decisioni di vari governi, autorità sanitarie e compagnie aeree in merito alle restrizioni di viaggio”, precisa la società in un comunicato.

Sono interessate dal provvedimento le crociere da e per l'Australia su Majestic Princess, Regal, Sapphire, Sea e Sun Princess, sino al 31 ottobre 2020, mentre il blocco rimarrà sino al 15 dicembre sulle rotte operate in Asia, Caraibi, California, Hawaii, Messico, Panama, Sud America, Antartide, Giappone, Tahiti e Sud Pacifico.



Gli ospiti già prenotati sulle crociere cancellate e che hanno già pagato l’intera quota riceveranno un Fcc (Future Cruise Credit) equivalente al 100% del prezzo pagato più un bonus aggiuntivo non rimborsabile pari al 25% del tariffa della crociera. S. P.