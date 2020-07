Chi era pronto a ripartire già dall’estate, e magari aveva tentato qualche operazione non solo a medio raggio ma anche verso destinazioni long haul, ha dovuto velocemente tornare sui propri passi. L’obbligo di quarantena per chi proviene da tutti i paesi extra Ue, esteso dal premier Giuseppe Conte almeno fino a fine luglio, ha gelato le ipotesi di ripartenza dei tour operator che volevano scommettere sulla Tunisia, sull’Egitto, spingendosi fino a Emirati e Oceano Indiano.

Programmi da rivedere

Così, tutti hanno dovuto rivedere i propri programmi, puntando sull’autunno o più realisticamente sul Natale e Capodanno per una prima, graduale ripartenza. Molti operatori lamentano poi una grande confusione fra regole e divieti, fattore che non aiuta chi vorrebbe prenotare una vacanza.



Il ritorno alla normalità nel 2022

E c’è chi ha ben chiaro che, per tornare a una condizione di normalità, si dovrà attendere il 2022, essendo l’anno prossimo un anno di transizione, probabilmente ancora orfano di diverse destinazioni.

