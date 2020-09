India: il Taj Mahal pronto a riaprire il 21 settembre

Una delle più iconiche attrazioni turistiche dell’India sta per riaprire le sue porte. Il Taj Mahal, uno dei luoghi più visitati al mondo, è pronto ad accogliere nuovamente i turisti a partire dal prossimo 21 settembre, dopo più di 4 mesi di chiusura a causa della pandemia di Covid.

Insieme al Taj Mahal, ad Agra riaprirà anche il Forte.



Gli ingressi saranno al momento contingentati: nel mausoleo bianco saranno consentiti 5.000 ingressi al giorno, mentre al Forte 3.000. I biglietti saranno acquistabili solo online per evitare code e assembramenti.



In questi mesi, Agra ha perso circa 20 miliardi di entrate dalla chiusura dei monumenti, e il sistema turistico locale non prevede che la ripresa sarà immediata e con grandi numeri.