Volonclick: Grecia, Spagna e Malta con partenze immediate

Sono Grecia, Spagna e Malta le protagoniste della serie di partenze speciali a conferma immediata proposte da Volonclick per il mese di agosto. “In questi mesi - racconta il presidente Volonline, Luigi Deli - non ci siamo mai fermati e abbiamo continuato a essere al fianco dei nostri partner, senza tradire il rapporto di fiducia che ci lega ormai da anni: non li abbandoniamo e, soprattutto, non caliamo soluzioni dall’alto, ma valutiamo caso per caso, in base alle specifiche esigenze e alle effettive possibilità di azione in un contesto sempre mutevole”.

Il t.o. punta a proporre prodotti fruibili e competitivi “per rimborsare con nuove prenotazioni, ove possibile, i voucher emessi durante il lockdown, e riproteggere le pratiche già confermate”.



Gli impegni del t.o.

Gli impegni principali sono concentrati sulla Grecia, pronta ad accogliere i turisti italiani previa compilazione di un modulo elettronico almeno 48 ore prima della partenza: Corfù, Penisola Calcidica, Rodi e Zante da Milano, Cefalonia da Bergamo, Creta da Milano e Napoli, Mykonos da Verona e Napoli e Santorini da Milano, Verona e Napoli. Seguono Malta e Spagna, con 11 partenze per Minorca, 5 per Maiorca e circa una ventina di date sulle Canarie, ripartite tra Fuerteventura, Gran Canaria e Tenerife, a cui si affiancano proposte di short break a Valencia.