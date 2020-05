La Grecia secondo Volonline: oltre 30 partenze e focus sulle isole minori

In attesa degli sviluppi futuri Volonclick ha deciso di concentrare i propri sforzi su uno dei suoi prodotti di punta: la Grecia. La business unit di Volonline specializzata nel dynamic packaging e nell’offerta di pacchetti in allotment per l’alta stagione conferma gli impegni su Paese per il mese di agosto, presentando una programmazione di partenze garantite in allotment.

Prezzi convenienti e assistenza clienti

“Ci stiamo preparando ad affrontare tutti gli scenari possibili, con piani d’azione specifici - commenta Luca Frolino, responsabile booking Milano e programmazione offerte speciali Volonline (nella foto) -. Contiamo in una progressiva ripresa dei flussi outgoing tra luglio e agosto che ci consentirà di comprendere ancora meglio quali potranno essere gli sviluppi per il futuro. Abbiamo deciso di concentrare gli investimenti sulla Grecia per garantire prezzi convenienti e un livello di assistenza in linea con le aspettative dei clienti”.



Ampia gamma di destinazioni

La programmazione in allotment sulla Grecia è disponibile sulla piattaforma pro.volonclick.it per un totale di oltre 30 partenze nel mese di agosto da Milano, Bergamo, Verona, Roma e Napoli, con proposte di durata variabile tra i 7 e i 10-15 giorni. Ampia la gamma di destinazioni proposte, a cominciare da Penisola Calcidica, Cefalonia, Zante, Corfù, Creta, Rodi, Skiathos e Karpathos. A queste si affianca un focus sulle Cicladi, con Mykons, Naxos, Paros, Ios, Santorini e una serie di isole minori. “Tanto nella scelta delle destinazioni, quanto nella riconferma delle strutture – prosegue Frolino – stiamo tenendo conto di quelle che potranno essere le richieste dei clienti, in termini di rispetto delle norme di distanziamento sociale e ricerca di località e situazioni poco affollate. Per questo abbiamo puntato anche sulle isole minori e su formule alternative, come l’affitto di ville a Mykonos”.



I vantaggi commerciali

Per tutti i pacchetti è previsto l’abbinamento di una polizza di assicurazione ‘all risks’ che comprende annullamento, spese mediche e bagaglio. A ciò si aggiungono il servizio di assistenza Volonclick h24 in loco e una serie di vantaggi commerciali: nessuna quota d'iscrizione imposta dal tour operator, commissioni calcolate sul totale pratica e blocco di tutti gli eventuali adeguamenti anche per prenotazioni effettuate in largo anticipo.



Ma Volonclick gioca anche d’anticipo: “Stiamo investendo sulla fall/winter – anticipa Frolino - con migliaia di posti per i ponti e le festività natalizie”.