Princess Cruises, cambiano i riposizionamenti per il 2021

Princess Cruises cambia il riposizionamento di Majestic Princess e Regal Princess, manovra che ha inevitabilmente causato alcune cancellazioni.

Majestic Princess opererà sull'Alaska a partire dal 2021 sostituendo Regal Princess in tutte le partenze da Seattle previste da maggio a settembre 2021; cancellato pertanto l'itinerario di 5 giorni a bordo di Regal Princess calendarizzato per il 4 maggio 2021.



Regal Princess tornerà infatti in UK a Southampton, prendendo il posto di Grand Princess per tutto il prossimo anno.



Saranno 17 le partenze dal porto inglese in direzione Mediterraneo, Scandinavia, Islanda e altre destinazioni europee. Come conseguenza, salteranno l'attraversamento del Pacifico meridionale e due crociere da 7 giorni in Europa precedentemente programmate con Grand Princess.



Come riporta travelpulse.com, gli ospiti verranno riprogrammati e riceveranno a breve le info relative alla conferma della prenotazione.



Gaia Guarino